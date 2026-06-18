Kastamonu'da Afet Tatbikatı - Son Dakika
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Kastamonu'da Afet Tatbikatı

Kastamonu\'da Afet Tatbikatı
18.06.2026 17:16
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Kastamonu Belediyesi, deprem ve bina tahliye tatbikatı düzenleyerek afet hazırlığını artırdı.

Kastamonu Belediyesi tarafından, afet durumlarına karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla "Deprem ve bina tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kastamonu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta itfaiye, Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de yer aldı.

Tatbikat öncesinde toplantı salonunda sivil savunma servisleri eğitimi düzenlendi.

Tatbikatta senaryo gereği, saat 11.15'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan ve Kastamonu'da da hissedilen 7,3 büyüklüğünde 15 saniye süren deprem meydana geldi.

Depremin hissedilmesiyle belediye ana hizmet binasında bulunan personel ve vatandaşlar, afet anlarında uygulanması gereken "Çök-Kapan-Tutun" hareketini gerçekleştirerek güvenli pozisyon aldı.

Sarsıntının sona ermesinin ardından önceden belirlenen görev planları doğrultusunda teknik ekipler doğal gaz, su ve elektrik sistemlerini kontrol ederek güvenlik tedbirlerini aldı, bina da tahliye edildi.

Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, tatbikatın ardından yaptığı değerlendirmede, afetlere hazırlığın büyük önem taşıdığını belirterek, "Deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür tatbikatları önemsiyoruz. Olası afet anında can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için kurumlarımızın koordineli hareket etmesi büyük önem taşıyor. Tatbikatın planlanması ve başarıyla uygulanmasında görev alan tüm belediye personelimize, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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