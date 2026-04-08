Kastamonu'da Ahır Çöktü, 4 Hayvan Telef Oldu
Kastamonu'da Ahır Çöktü, 4 Hayvan Telef Oldu

08.04.2026 14:58
Kastamonu'da çöken ahırdan 12 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu; 8'i kurtarıldı.

Eşen köyünde Mustafa Yabuloğlu'na ait ahşap ahır, gece saatlerinde çöktü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipler sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla 8 büyükbaş hayvan kurtarıldı, 4'ünün ise telef olduğu tespit edildi.

Yabuloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde dün fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

Gece saatlerinde büyük bir gürültü duyduklarını belirten Yabuloğlu, "Baktık her taraf toz duman oldu. Hayvanlardan 8'ini kurtarabildik." dedi.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
