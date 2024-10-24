Kastamonu'da Aile Akademisi Programı Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Aile Akademisi Programı Başladı

Kastamonu\'da Aile Akademisi Programı Başladı

Kastamonu'da Aile Akademisi, ailelerin çocuklarıyla iletişimini güçlendirmek için başlatıldı.

24.10.2024 13:48
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Kastamonu'da aileler ile çocukları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla yapılan Aile Akademisi programı başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan proje çerçevesinde 4 merkezde, 55 oturumda ailelere çocuklarıyla olan ilişkilerini güçlendirmeleri yönünde bilgiler verilecek.

Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, programın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ailelerine yönelik düzenlendiğini belirtti.

Program kapsamında 55 oturumda ailelere bilgi verileceğini aktaran Gümüş, "Çocuklarımızın geleceğine güvenle yürümeleri adına, yapılacak etkili iletişimin nelere yol açabileceği ile ilgili birçok faydalı bilgiler sunulacaktır. İnşallah bu programlara yoğun şekilde katılacağınızı ve çok faydalı bilgiler edineceğinizi temenni ediyorum." dedi.

Ailenin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirten Gümüş, şunları söyledi:

"Aile değerlerimizin, mirasımızın geleceğe aktarıldığı kurum. Çocuk aile içerisinde vatanını, milletini sevmeyi ve birçok şeyi öğrenir. Bunun için aile kurumu ne kadar güçlü ise çocuk o kadar güçlüdür. Bizim çocuklarımız Türkiye Yüzyılı'nı imar edecek çocuklardır. Bayrağımızı kıyamete kadar dalgalandıracak çocuklarımızın güçlü olması lazım. Bu gücü de bizler ailemizden alıyoruz. Sizlerin verdiği anlamlı destek sayesinde çocuklarımızı daha iyi yetiştireceğiz ve dünyayla rekabet edebilecek hale gelecekler."

Ailenin öneminden bahseden Gümüş, "Aile, bir bireyin kendini en çok güvende hissedeceği, bir problemi olduğunda çözebileceği, geleceğe dair hedeflerini gerçekleştirebileceği çok önemli bir müessese. Bu müessesenin mutlak suretle devam ettirilmesi ve çok güçlü olması lazım. Bizler de ailelerimizin daha güçlü olması adına bu tarz programları icra etmeye çalışıyoruz. Yapacağımız tüm programlarla güçlü bir aile oluşturacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ile kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Program farklı oturumlarla 17 Aralık'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Aile Akademisi Programı Başladı - Son Dakika

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