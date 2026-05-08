Kastamonu'da Akarsu Havzası Yönetimi Çalıştayı

08.05.2026 15:37
Kastamonu Üniversitesi'nde başlayan çalıştay, su yönetimi ve iklim değişikliği konularını ele alıyor.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü'nün ev sahipliğinde Jeomorfoloji Perspektifinde Akarsu Havzası Yönetimi Çalıştayı başladı.

Kastamonu Üniversitesi ile Jeomorfoloji Derneği iş birliğinde düzenlenen çalıştayın açılışı Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, taşkınlar, kuraklık, iklim değişikliği ve sulama çalışmalarını kapsayan havza yönetiminin öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.

Suyu kullanımının önemine dikkati çeken Kubalı, "Su hepimizin sorunu, ulusal bir sorun, güvenlik sorunu ve hayati bir sorundur. Su medeniyettir, su uygarlıktır, su kültürdür, su emektir, su topraktır, su ekonomidir. Bu anlamda havza yönetimi çok önemlidir." dedi.

Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu da, akarsu havzalarının sürekli değişim içerisinde bulunan canlı sistemler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Akarsu havzaları bünyelerinde canlı sistemler barındıran yeryüzü parçaları. Biz fark etsek de fark etmesek de birbirleri ile etkileşim halindedir ve sürekli bir değişim yaşarlar. Bu değişimle su, toprak, bitki ve hatta hava sürekli bir yenilenme içerisindedir. Bu değişimi yönlendiren temel unsulardan biri de iklimdir. İklim de sabit değildir. Sürekli değişmektedir. Akarsu havzalarının canlılar için bu doğal özelliğini sürdürülebilir kullanabilmek için bu canlı sistemin nasıl çalıştığını iyi bilmemiz lazım. Doğru akarsu havza yönetimi bütün bunlar için önemlidir."

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise çalıştayın yalnızca akademik açıdan değil, sürdürülebilir kentleşme, afet yönetimi ve doğal kaynak politikaları bakımından da önemli çıktılar sağlayacağını söyledi.

İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü de iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine değinerek, su tasarrufu, atık su yönetimi ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasının önemini anlattı.

Açılışa, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu, Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekrem Mutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: AA

