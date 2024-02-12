Kastamonu'da Aranan 64 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Aranan 64 Kişi Yakalandı

Kastamonu\'da Aranan 64 Kişi Yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 64 kişi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişiler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 10 kişi cezaevine gönderilirken diğerleri serbest bırakıldı.

12.02.2024 15:39
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Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 64 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 5-11 Şubat tarihlerinde çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan 64 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlardan haklarında 1 yıl 8 ay ila 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları bulunanlardan 10'u işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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