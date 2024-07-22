Kastamonu'da Başörtülü Kadına Hakaret Eden Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Başörtülü Kadına Hakaret Eden Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Kastamonu'da sosyal medya üzerinden başörtülü bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.E'nin sosyal medyasında başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.07.2024 22:05
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Kastamonu'da sosyal medya üzerinden başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.E'nin sosyal medyasında başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan E.E. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Kastamonu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Başörtülü Kadına Hakaret Eden Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Başörtülü Kadına Hakaret Eden Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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