Kastamonu'da Batan Tekne İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknedekilerin, kaptan Öztürk K, Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B, Ayşenur G, Hülya M. ve Esmanur G. olduğu belirlendi.

Balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılan Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B. ve Ayşenur G. Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaybolan tekne kaptanı Öztürk K. ile Hülya M. ve Esmanur G'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Günün ağarmasıyla yoğunlaştırılan çalışmalar çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki "TCSG 22 KB-80" ve "TCSG 96 913" botları ile "DEGAK-3" dalış timi Kapısuyu mevkisi ile Cide Limanı arasında arama yapıyor.

Arama çalışmasına kıyı şeridinden de ekipler destek veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 helikopter ve AFAD'ın dronu da arama çalışmasına eşlik ediyor.

Kaybolanların yakınlarının Cide Limanı'ndaki bir parkta endişeli bekleyişi sürüyor.

Batan teknedeki 3 kişiyi kurtaran kaptan İlyas Uçkan (62), gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 20.00 sularında bir balıkçı teknesinin arızalandığını belirtti.

Kendisinin de arızalanan tekneyi çekmeye gittiğini anlatan Uçkan, "Ahmet kaptan tekneye yaklaştığımda 'Açıktan bir imdat sesi geliyor' dedi. Ben onu bıraktım, sese gittim. Sesin nereden geldiğini tespit ettim ve 5 dakika sonra da üç kişiyi kurtardım. Öbürlerini aramama rağmen bulamadık. Keşke öbürlerini de bulsaydık, çok üzüldük. Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdik. Kurtardıklarımı buraya getirdim. Ambulansla hastaneye yolladım." diye konuştu.

Kurtarılanların sağlık durumu iyi

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kurtarılıp Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir." ifadesi kullanıldı.

Kayıp 3 kişinin bulunması için TCSG Bartın 22. Bot Komutanlığı, AFAD, UMKE ve jandarma personelince arama çalışması başlatıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Arama kurtarma faaliyetlerine 3 Sahil Güvenlik Botu'ndaki 21 personel tarafından denizden, 2 helikopter tarafından havadan, 2 Sahil Güvenlik Timi'ndeki 7 personel tarafından karadan devam edilmekte, Sahil Güvenlik Dalış Timi'ndeki 5 personel tarafından dalış faaliyetleri icra edilmektedir. Jandarma SAK Dalgıç timi ile YTS cihazı ve ROV aracı bölgeye intikal halindedir. Arama kurtarma faaliyetlerine Kastamonu AFAD'dan 4 personel ve 1 dron, UMKE'den 5 personel, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından JAK timi ve 2 asayiş timi ile bölgedeki balıkçılar destek vermektedir."

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında dün, gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.