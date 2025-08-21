Kastamonu\'da Besi Organize Tarım Bölgesi İncelemesi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Devrekani ilçesinde kurulan Kastamonu-Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaymakam Umut Pazarcı ve Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'ın eşlik ettiği Dallı'nın Kurtşeyh Mahallesi'nde 1.290 dekar alan üzerinde devam eden çalışmalarla ilgili Organize Tarım Bölgesi Müdürü Niyazi Sinsi'den bilgi aldığı belirtildi.

Organize tarım bölgesinde devam eden altyapı inşaat çalışmalarının yüzde 75 gerçekleşme seviyesine ulaştığı aktarılan açıklamada, bölgede mevcut 94 parselin 42'inin yatırımcılara tahsis edildiği bildirildi.

Tahsis işlemlerinin ve altyapılarının tamamlandığı 19 parselde yapı ruhsatı alan yatırımcıların üstyapı inşaat çalışmalarına hız verdiği ifade edilen açıklamada, altyapısı hazırlanan parseller için talepte bulunan yatırımcılarla tahsis işlemlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.