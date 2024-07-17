Kastamonu'da bıçaklı kavgada öldürülen kişinin davası başladı

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Ersoy Demirci'nin öldürüldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3'ü tutuklu 4 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Y.A, A.A, H.A. ile tutuksuz yargılanan B.Y. ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Y.A, ifadesinde, babasının düğün salonunda birisiyle kavga ettiğini duyunca olay yerine doğru giderken Ersoy Demirci'yle karşılaştığını ve Demirci'nin, arabayı park ederken kapıyı açıp boğazını sıkarak kendisine saldırdığını öne sürdü.

Y.A, "Bana neden saldırdığını bilmiyorum. Aramızda kavga çıktı. Beni öldüreceğini, bu arabanın benim mezarım olacağını söyledi. Benim üzerimde iken bana vururken bıçak aklıma geldi. Bıçağı korkutmak için belden aşağıya vurmak isterken göğsüne geldi. Bir yanım toprakta bir yanım da araçtaydı. Ben öldürme kastı gütmedim. Amacım korkutmaktı." diye konuştu.

Y.A'nın ağabeyi tutuklu sanık A.A. da kardeşiyle aynı araçta olduğunu belirterek, "Ben, bıçağı sapla diye bir şey demedim. Ben, kardeşimi korumak istedim. Benim tek amacım buydu. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Akrabaları H.A. da olay yerinde kavgayı ayırmak için bulunduğunu anlatarak. "Biz de ayırdık kavgayı. Benim Ersoy ile bir münasebetim yoktur. Fakat Ersoy, araçtan Y.A'nın boğazını sıkıp dışarı çıkarmaya çalışıyordu, sonra dışarı çıkarıp diziyle de üzerine bastırdı. Ben, Y.A'da bıçak falan görmedim. Tahliyemi isterim." dedi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan B.Y. de ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

H.A., Y.A. ve A.A'nın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

Olay,

Seydiler ilçesinde 6 Temmuz 2023'te düğün çıkışında Y.A, A.A, H.A. ve B.Y. ile Ersoy Demirci arasında çıkan kavgada Demirci bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.