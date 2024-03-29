Kastamonu'da bir bebek vefat etti, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da bir bebek vefat etti, soruşturma başlatıldı

Kastamonu\'da bir bebek vefat etti, soruşturma başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da kurum bakımı altındayken bir bebeğin vefat etmesi üzerine adli ve idari soruşturma açıldığını duyurdu. Bebek, ailesi tarafından Bakanlığa bağlı kuruluşa teslim edildikten sonra sağlık kontrollerinden geçirilmiş ve her türlü sağlık kontrolü titizlikle yapılmıştır. Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine müdahaleler yapılmış ancak kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, sürecin yakından takip edileceği belirtilmiştir.

29.03.2024 16:05  Güncelleme: 16:06
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da kurum bakımı altındayken bir bebeğin vefat etmesi ile ilgili adli ve idari soruşturma açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Kastamonu'da kurum bakımındayken 27 Mart'ta hayatını kaybeden bebek Ö.Ö. ile ilgili basında haberler yer alması üzerine açıklama yapıldı.

Bebeğin doğduktan sonra ailesi tarafından 15 Şubat 2024'te Bakanlığa bağlı kuruluşa teslim edildiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuruluşumuza kabulünden önce hastanede yapılan kontrollerde bebeğin sağlıklı olarak dünyaya geldiği bilgisi edinilmiş, kurum bakımı altındayken de her türlü sağlık kontrolü hastane ve sağlık personelimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilmiştir. 27 Mart 2024 tarihinde bakıcı tarafından bebeğin durumunun iyi olmadığının görülmesi üzerine hemşire çağırılmış ve ilk müdahale kuruluşumuzda yapılmıştır. Ardından 112 Acil Sağlık ekibi ivedilikle kuruluşa gelmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Bebeğin kesin vefat sebebinin otopsi sonucuyla belli olacağı sağlık ekiplerince kuruluşumuza iletilmiştir."

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Yaşanan vefatın derin üzüntüsünü paylaşarak, sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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