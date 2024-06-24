Kastamonu'da bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma yürüttü.
Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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