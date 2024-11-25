Kastamonu'da Biyografi Akademisi Açıldı

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kastamonu'da Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen Biyografi Akademisi açılış programına katıldı.

Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen Biyografi Akademisi açılış programına katılan Yelkenci, geçen yıl Türkiye genelinde 24 şehirde Öğretmen Akademisi programını uyguladıklarını belirtti.

Akademilerin, her şehirde ayrı güzellik doğurduğunu ifade eden Yelkenci, "Bu güzelliklere şahitlik ederken aklımıza yeni yeni düşünceler geldi elbet. Bunlardan bir tanesi de Osmanlı'da önemli bir gelenek olan 'Tabakat geleneği' yani bugünkü adıyla 'Biyografi geleneği' ve bununda en belirgin, en öncü temsilcisi olan Taşköprülüzade Ahmed Efendi aklımıza geldi. Dolayısıyla Türkiye genelinde bir Biyografi Akademisi başlatacaksak bunun yeri mutlaka ve mutlaka Kastamonu olmalıydı. Bu Biyografi Akademisinin ilk dersini verecek olan kişi de fakülteden büyüğüm hocam olan Taşköprülüzade Ahmed Efendi'yi daha öncesinde uluslararası sempozyumla çalışmış olan kıymetli, muhterem İhsan Fazlıoğlu Hocamız olmalıydı. Onu buraya mutlaka getirmeliydik. Başardık." dedi.

Taşköprülüzade Ahmed Efendi'nin biyografik eseri olan Şakaiku'n-Numaniyye'den bahseden Yelkenci, şunları söyledi:

"Çünkü Şakaiku'n-Numaniyye, gelincik çiçeği demektir. Gelinciklerin her yıl yeniden açması ölümsüzlük çiçeği olarak ifade edilir. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımız zaman öğretmenlerimizin yetiştireceği öğrencilerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa yapacakları katkıyı düşündüğümüzde ve her yıl sizin elinize gelen güzel çocukları yetiştirmenizle bu ölümsüzlüğü benzer bir şekilde ortaya koyduğunuzu, bu ölümsüzlüğü yaşattığınızı düşünecek olursak ne kadar önemli bir meslek icra ettiğimizi de görmüş oluruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise insan, zaman ve mekan ilişkisi içerisinde kentin kültürel ve manevi değerlerini tanımak ve bunları öğrencilere aktarmak amacıyla Öğretmen Akademilerinin geçen yıl başladığını söyledi.

Alanında öne çıkmış hocalarla öğretmenlerinin buluştuğunu ifade eden Gümüş, "Bu yıl da inşallah yeni bir yüz ile yeni iki tane daha akademi ekleyerek devam ediyoruz. Geçen yıl Edebiyat, Kültür ve Şehir Akademisini yaptık, bu yıl ise Biyografi ve Müzik Akademisini de ekledik. İnşallah bu akademilerde öğretmenlerimizin gönüllü katılımlarıyla çok daha güzel dönütler alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Programda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından Taşköprülüzade Ahmed Efendi ve eserleri anlatıldı.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile öğretmenler katıldı.