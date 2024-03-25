Kastamonu\'da çanta içerisinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da çanta içerisine gizlenmiş halde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda 3 şüphelinin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda, çanta içerisine gizlenmiş halde 196,01 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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