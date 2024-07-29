Kastamonu'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Hatip köyü mevkisinde çıkan yangın, otluk alandan ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının kara yoluna ve köydeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

29.07.2024 17:21
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Kastamonu'da otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Hatip köyü mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Geniş bir alanda etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.

Kara yoluna ve köydeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangın, kontrol altına alındı.

Vatandaşlardan Enver Balcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun köyde yangın çıktığını söylediğini bunun üzerine köye geldiğini belirtti.

Yangının bir anda büyüdüğünü ifade eden Balcıoğlu, traktörüyle yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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