Kastamonu'da çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Kastamonu\'da çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

27.08.2024 20:48
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu 3 kişi yaralandı.

İmamlar Mahallesi'nde İsmail Şen'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan gelin Nasibe Umaralieva Şen, fiziksel ve zihinsel engelli görümcesi Leyla Şen ile ikinci kattaki dairenin penceresinden atladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere ve evin yanındaki ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Pencereden atlayan 2 kişi ile alevleri görünce müdahale ederken yaralanan Adalet Şen, yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine, evin fedakar gelini sayesinde can kaybı yaşanmadığını belirterek "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekibine de üstün çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Eğer yangının önüne geçemeseydik Allah korusun, çok büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya kalabilirdik." dedi.

Kaynak: AA

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