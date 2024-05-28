Kastamonu'da Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Kastamonu'da Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Kastamonu\'da Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Kastamonu'da Ali Fuat Darende İlkokulu bahçesinde düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği'nde 28 okuldan 1500 öğrenci geleneksel oyunları oynadı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, oyunların çocuğun gelişimine destek olduğunu belirtti ve öğrencilerin bahçelerde oyun oynamasının iletişim ve sosyal duygusal gelişimlerine katkı sağladığını söyledi. Veliler de etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.

28.05.2024 15:03
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Kastamonu'da ilkokul öğrencilerine yönelik geleneksel oyunların oynandığı "Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı.

Ali Fuat Darende İlkokulu bahçesinde bir araya gelen 28 okuldan 1500 öğrenci, yerini dijital oyunlara bırakan çatlak patlak, istop, beştaş, köşe kapmaca, mendil kapmaca, halat çekme, sek sek ve yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunları oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğretmenler ve veliler de oyunlara katıldı. Bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Damgacı, katıldığı sandalye kapma oyununda iki defa yere düştü. Damgacı'nın öğrencilere ayak uydurarak oyuna kendisini kaptırması katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

İl Müdürü Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunların çocuğun her türlü gelişimine destek olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının destek ve öncülüğünde tüm okul bahçelerini oyun alanlarıyla donattıklarını ifade eden Gümüş, öğrencilerin hem teneffüslerde hem de ders dışı kalan zamanlarında neşeli vakit geçirdiğini belirtti.

Gümüş, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirecek olan öğrencilerimizin hem moral motivasyonlarının artmış olduğunu hem de iletişim ve etkileşim becerilerinin üst düzeyde geliştiğini gözlemliyoruz. Çocuklarımızın bahçelerimizde bu şekilde oyunlar oynaması iletişim, etkileşimi artırırken aynı zamanda sosyal duygusal gelişimlerine de katkı sağlıyor." dedi.

Sosyal medya ve dijitalleşmenin çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bu oyunlarla sosyal mecralardan uzaklaşarak arkadaşlarıyla iletişim ve etkileşimde bulunabilecekleri bir etkileşim içine girecekler. Çocuklarımızın yaz tatilinde de evlerinde dijital platformlarda kendi başlarına vakit geçirmektense arkadaşlarıyla beraber etkileşim içinde bu tür oyunlar oynamasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunları bütün ilimizde yaygınlaştırmış bulunmaktayız."

Öğrencilerden Meryem Albayrak ise şenliği çok beğendiğini dile getirerek, "Halat çekme oynadık. Yaz tatilinde kardeşlerim ve arkadaşlarımla oynayacağım." dedi.

Ada İkra Settar da geleneksel oyunları oynadığını anlatarak, "Bence bu tür oyunların her zaman olması gerekiyor. Oynadık, zıpladık." diye konuştu.

Velilerden Şelale Gülcan, " Ankara'dan geldik. Veliler de öğrenciler de oynuyor. Yumurta yarışı, ip oyunu oynadılar. Biz de yumurta yarışı yapacağız. Bizim zamanımızda oynanan oyunlar oynanınca çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Gümüş, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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