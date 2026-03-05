Kastamonu'da Deprem Haftası Etkinliği - Son Dakika
Kastamonu'da Deprem Haftası Etkinliği

05.03.2026 15:28
Kastamonu'da Deprem Haftası kapsamında arama kurtarma ekipmanları sergilendi; hazırlıklar vurgulandı.

Kastamonu'da Deprem Haftası kapsamında Arama Kurtarma Ekipman Sergisi düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen sergide, resmi ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin araçları ile ekipmanları tanıtıldı.

Vali Vekili Aydın Ergün, gazetecilere, serginin deprem ve diğer afetlere yönelik hazırlıkların geliştiğini ve ilerletildiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Kastamonu'nun hem deprem hem de diğer afetler açısından riskli illerden biri olduğuna işaret eden Ergün, "Gönül ister ki gözlemlediğimiz ekipmanlara ve ekiplere ihtiyaç duymayalım ancak Kastamonu, afet risklerinin yüksek olduğu bir il. Deprem veya herhangi bir afet gerçekleştikten sonra tedbir almak ve müdahale etmek de önemlidir. Önemli olan deprem ve afetler yaşanmadan önce gerekli hazırlıkları yapmamızdır. Bu doğrultuda AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yıl boyunca sürekli eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir." dedi.

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci de her yıl 1-7 Mart'ta kutlanan Deprem Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu etkinliklerle farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Tüfekci, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın da depremle ilgili hazırlık çalışmalarına destek vermelerini ve bu konuda yürütülen faaliyetlere katılım sağlamalarını bekliyoruz. İlimiz, deprem gerçeğini yaşamış illerden biridir. 1943 yılında ilimizde büyük deprem meydana gelmiştir. Ayrıca, 6 Şubat depremleri de hafızalarımızda önemli yer tutmaktadır. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak hazırlıklarımızı sürdürürken, vatandaşlarımızın da deprem anında doğru davranış kurallarını öğrenmesi ve bilinçli hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu hazırlıkları dikkatli ve planlı şekilde yürütmek hepimizin sorumluluğudur."

Ekipler, stantları gezen vatandaşları bilgilendirerek kullandıkları araç ve ekipmanların önemini anlattı.

Kaynak: AA

