Kastamonu'da deprem riskine karşı kalenin kayalık alanı çelik örtüyle kaplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da deprem riskine karşı kalenin kayalık alanı çelik örtüyle kaplanacak

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kalenin eteklerindeki evlere kayaların düşmesi nedeniyle deprem riskine karşı kalenin çelik örtüyle kaplanacağını açıkladı. 72 milyon liralık bir ödenek temin edilen çalışma kapsamında kalenin kaya düşme ihtimali olan yerlerinde 6 ayrı alanda çelik örtüleme yapılacak.

07.08.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da deprem riskine karşı kalenin kayalık alanı çelik örtüyle kaplanacak.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1943 yılında Tosya Ladik depreminde kalenin eteklerindeki evlere kayaların düştüğünü belirtti.

Bu nedenle can kayıplarının yaşandığına işaret eden Dallı, "Aradan geçen yıllar içerisinde bazı teşebbüsler olmuş ama bununla ilgili bir ıslah çalışması yapılmamış. AFAD Kastamonu İl Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda kalenin eteklerinden kaya düşme ihtimali olan yerlerle ilgili bir ıslah çalışması gerçekleştirilmesi için 72 milyon liralık bir ödenek temin edildi. İhalesi yapıldı. Çalışma kapsamında kalenin kaya düşme ihtimali olan yerlerinde 6 ayrı alanda çelik örtüleme yapılacak." dedi.

Kara yollarının kenarlarında benzer çalışmalar yapıldığını belirten Dallı, "Kalede daha sağlam bir çalışma gerçekleştirilecek. Bazı yerlerde kaya düşmesini önleyecek barikatlar konulacak. İhale gerçekleştirilmesinin ardından yer teslimi yapıldıktan sonra verilen süre 250 iş günü. 250 gün içerisinde bu bahsettiğimiz imalatlar orada gerçekleştirilecek. Allah göstermesin eğer olur da bir deprem yaşanırsa, oradaki kaya düşmesi ihtimalini böylelikle ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Çalışmanın öneminden bahseden Dallı, "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) isimli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızın son yıllarda ortaya koyduğu bir çalışması var. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bu tür çalışmalar gerçekleştiriyor. AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından da ilimizde böyle bir risk olduğu tespit edilerek bir çalışma gerçekleştirildi. Kastamonu'muz için bu çalışmanın son derece gerekli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kalenin ziyarete açık olduğunu aktaran Dallı, vatandaşların ziyaretini engelleyecek bir çalışma olmadığını sözlerine ekledi.

Tosya ilçesinde 1943 yılında meydana gelen depremde çok sayıda can kaybı yaşanmış, Kastamonu Kalesi'nden yuvarlanan kayalar 7 evin yıkılmasına, 4 kişinin ölümüne ve 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA

Meftun Dallı, kastamonu, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da deprem riskine karşı kalenin kayalık alanı çelik örtüyle kaplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:19:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da deprem riskine karşı kalenin kayalık alanı çelik örtüyle kaplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement