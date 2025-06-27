Kastamonu'da Desteklenen Projeler İçin Protokol İmzalandı

Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen dört projenin protokol imza töreni yapıldı.

Taşköprü Eğitim Derneğinin "Taşköprü Yerel İklim Eylemi Projesi", Taşköprü Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin "Pompei-Kenevir-Sarımsak, Bilim Spor Sanatta Buluşsak Projesi", Güneş, Sanat ve Kültürel Etkinlikler Derneğinin "Kuşaklar Arası Gönül Bağı Projesi", Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Sen de Gel Projesi", toplam 1 milyon 222 bin lira hibe desteği aldı.

Vali Meftun Dallı'nın makamında gerçekleştirilen törende, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ile dernek yetkililerinin katılımlarıyla projelerin imzaları atıldı.

Önceliği toplumsal faydayı sağlamayı amaçlayan projelerle özellikle yaşlılar, özel gereksinimli bireyler, öğrenciler ve çevre konularında farkındalık oluşturmaya yönelik kapsamlı çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.