Kastamonu'da devrilen motosikletin yaralı sürücüsüne polis yağmurda şemsiye tuttu

Kastamonu'da devrilen motosikletin yaralı sürücüsüne polis yağmurda şemsiye tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da Rauf Denktaş Bulvarı'nda sağanakta kayganlaşan yolda devrilen motosikletin yaralı sürücüsüne trafik polisi, ambulans beklerken ıslanmaması için şemsiye tuttu. Polisin davranışı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da trafik polisinin, yaralı motosiklet sürücüsüne ıslanmaması için şemsiye tutması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rauf Denktaş Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kaza yerine giden trafik polisi, ambulans beklerken yağmurda ıslanmaması için yaralı sürücüye şemsiye tuttu. Polis memurunun duyarlı davranışı, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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