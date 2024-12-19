Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Yargılanıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Yargılanıyor

Kastamonu'da polis memuru Ender T, eşini öldürme suçundan yargılanmaya başladı.

19.12.2024 13:16
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Kastamonu'da eşini öldüren polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu sanık Ender T. ile müşteki yakınları ve avukatlar katıldı.

Ender T. savunmasında, eşi Burçin Sevgi T'nin yakınlarından özür dileyerek helallik istedi.

Eşi Burçin Sevgi T. ile 2019 yılında tanıştıklarını anlatan Ender T, "Severek evlendik. Güzel giden bir evliliğimiz vardı. Telefonda 'aşkım, özledim', mesajları gördüm. Boşanma davası açtım. Emniyete tayin dilekçesi verdim. Eşim 'Ben babasız büyüdüm' dedi, ağladı. Afettim." dedi.

Barıştıktan sonra eşine hediye olarak altın ve telefon aldığını ifade eden Ender T, "Yeni telefona geçerken eski verileri yükle dediğimde tanımadığım numaralardan mesajlar geldiğini gördüm. Yine aldatmaya yönelik şeylerdi. Annesini aradım 'gel kızını al' dedim. Boşanma davası açtım. Daha sonra tekrar barıştık." diye konuştu.

Ender T, yaşadıklarından sonra aralarının düzeldiğini anlatarak, olay gününe ilişkin şunları kaydetti:

"Eşim mutfaktaki telefonunu getirmemi istedi. Telefona baktığımda görüntülü arama gördüm. Burçin 'bu kim' dedim. 'Tanımıyorum' dedi. Sonra bu kişiyi aradım, eşimin beni aldattığını öğrendim. Eşim sustu, yere bakıyordu. Daha sonra çocuğumu kucağıma aldım, yatak odasına bıraktım. Geldiğimde eşim telefonda 'her şeyi neden anlatıyorsun, bu sefer beni öldürecek' dediğini duydum. Silahı doğrulttum 'özür dilerim' dedi. Kaç el ateş ettim bilmiyorum. Yatak odasına gittim, kendime de sıkacaktım. Çocuğum 'baba' deyip kucağıma sarıldı. 112'yi aradım. Daha sonra komşum geldi, çocuğu ona teslim ettim. Ben teslim olmaya gidiyorum dedim."

Burçin Sevgi T'nin annesi Y.E. ise "Kızımın aldattığını söylüyor, neden her seferinde kendisi gelip barışmak istiyordu, kızımı alıp götürüyordu. Kızıma tekme attı, evimin tüm kapıları kırık. Kızıma şiddet uyguladı. Kızım dava açtı her seferinde evime gelip sulh oluyorlardı. 3,5 yıllık evliler. Doğru düzgün yaşam tarzları olmadı. Kızıma sürekli hakaret ediyordu. El kaldırdı, darp etti. Kızımı sürekli tehdit ediyordu, 'çocuğu alırım, göstermem' diyordu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Ender T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Ocak'a erteledi.

Kastamonu'da 15 Ekim'de Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ender T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Ender T, beylik tabancasıyla eşini vurarak öldürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Yargılanıyor - Son Dakika

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