Kastamonu'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kastamonu\'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kastamonu'nun Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda, bir fabrikaya işçi taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı ve yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

12.02.2024 09:05
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Kastamonu'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda Abdullah T. (76) yönetimindeki 37 DD 492 plakalı otomobil ile bir fabrikaya işçi taşıyan Reşat T. (49) idaresindeki 37 S 0026 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, sürücüler Abdullah T. ve Reşat T. ile minibüste bulunan Nebiye G, Derya Ö, Rukiye B. ve Havva Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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