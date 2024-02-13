Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

Kastamonu\'da firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

13.02.2024 22:55
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekipleri 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B'nin, Araç ilçesinde bir ikamette olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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