Kastamonu'da Firari Hükümlü Yakalandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Firari Hükümlü Yakalandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu\'da Firari Hükümlü Yakalandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Polis ekipleri, 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin İhsangazi ilçesinde bir ikamette olduğunu tespit etti. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderilirken yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

13.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekipleri 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin İhsangazi ilçesinde bir ikamette olduğu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hükümlünün yakalandığı ikamette yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, İhsangazi, Cezaevi, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Firari Hükümlü Yakalandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 18:10:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Firari Hükümlü Yakalandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement