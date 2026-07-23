Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliği, Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Batı Karadeniz'in doğusunda devam eden rüzgarın 23 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak hızının saatte 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.