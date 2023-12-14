 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi

Kastamonu'da yapılan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finalinde Kastamonu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Mısırlıoğlu birinci oldu. Yarışmaya 11 öğrenci katıldı ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kastamonu\'da Genç Sada Kur\'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi
14.12.2023 - 16:36,
Abone Ol

Kastamonu'da imam hatip liseleri arasında Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, il genelinden finale kalan 11 öğrenci katıldı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Kastamonu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Mısırlıoğlu birinci, Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Samet Demirbaş ikinci, Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ramazan Yıldız ise üçüncü oldu.

Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Doğan, imam hatip okullarının toplumun mutluluğuna rehberlik edecek gençler yetiştirmek üzere hizmet veren okullar olduğunu söyledi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İmam Hatip Liseleri, Kastamonu, Fatih, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi - Son Dakika


16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44
Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36
Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:31
Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım

Son Dakika
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:31 Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:36 Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 17:14:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement