Kastamonu'da Görüntülenen Su Samuru Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Görüntülenen Su Samuru Koruma Altına Alındı

Kastamonu\'da Görüntülenen Su Samuru Koruma Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da görüntülenerek kayıt altına alınan su samuruna ilişkin, 'Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek.' ifadesini kullandı. Su samurları, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sucul ekosistemin önemli bir parçası niteliğinde olan canlılardır. Türkiye'de de koruma altında olan su samurları, Kastamonu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince kayıt altına alındı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda su samurunun görüntülerine yer vererek, doğal yaşam alanında korunmaya devam edeceğini belirtti.

25.02.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da görüntülenerek kayıt altına alınan su samuruna ilişkin, "Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sucul ekosistemin önemli bir parçası niteliğindeki su samurları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korunuyor.

Zaman zaman doğal yaşam alanlarında görüntülenen su samurları, son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da kayıt altına alındı.

Bakan Yumaklı da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, su samurunun görüntülerine yer verdi.

Yumaklı, "Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu sefer ki sürprizi 'su samuru' oldu. Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek. Yaşat-koru-sev." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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