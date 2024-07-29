Kastamonu'da hastanede tedavi gördüğü sırada kaçan cezaevi firarisi yakalandı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi esnasında bir hükümlü infaz koruma memurlarının elinden kaçtı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu kaçan firari yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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