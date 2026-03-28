Kastamonu'da Heyelan Tatbikatı Gerçekleştirildi

28.03.2026 16:39
AFAD koordinasyonunda Kastamonu'da yerel düzey heyelan tatbikatı yapıldı, ekipler sahada eğitim aldı.

Kastamonu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinasyonunda "2026 Yılı Yerel Düzey Heyelan Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında masa başı ve sahada gerçek müdahalelerle icra edilen tatbikatta AFAD'ın yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık, itfaiye ve akredite arama kurtarma ekipleri ile gönüllü sivil toplum kuruluşları görev aldı.

Tatbikat kapsamında 50 hanelik köyde meydana gelen büyük ölçekli heyelan senaryosu canlandırıldı.

Çağrı merkezine düşen ihbarla harekete geçen ekipler olay yerine yönlendirilirken AFAD Müdürlüğünde kriz merkezi kuruldu.

Arama kurtarma ekipleri, tatbikat senaryosu gereği çöken 7 binanın enkazında çalışma yaptı. Çalışmalara jandarma arama kurtarma köpeği Piton da destek verdi.

Ekipler, heyelandan etkilenen vatandaşlara ulaşarak tatbikatı sonlandırdı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, Güncel

Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Güler, Katar Emiri’nin kardeşlerini kabul etti Bakan Güler, Katar Emiri'nin kardeşlerini kabul etti
İzlemesi bile heyecan verici Beğeni yağmuruna tutulan video İzlemesi bile heyecan verici! Beğeni yağmuruna tutulan video
FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan sürpriz market denetimi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi
İran’dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj İran'dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj

17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
16:16
Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu Yıldız futbolcuya büyük şok
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Advertisement
