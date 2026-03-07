Kastamonu\'da İftar Buluşması

Kastamonu'da sevgi evleri ile yurtlarda kalan öğrenciler, huzurevi sakinleri ile iftar programında bir araya geldi.

Kentteki bir otelde Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında ney dinletisi sunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Huzurevi sakinleri ile sevgi evleri, yurtlar ve ilçelerde eğitim gören öğrencilerin katıldığı iftar için otel içinde "Ramazan Sokağı" oluşturuldu. İftarın ardından çocuklara ve huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler verildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna işaret etti.

Kızılayın zor zamanlarda milletin yanında yer alan köklü bir yardım kuruluşu olduğuna dikkati çeken Dallı, "Aziz milletimiz tarih boyunca mazlumun yanında durmuş, paylaşmayı ve yardımlaşmayı hayat düsturu haline getirmiştir. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde afet, felaket, insani kriz yaşansa, yardım elini uzatmak için ilk harekete geçen, bölgeye ilk ulaşan kurumların başında Kızılay gelmektedir. Daha önce dünyanın birçok yerindeki afetzede milletlerden defalarca duyduğumuz, 'İlk Türkler geldi' ifadesi, aziz milletimizle ve Kızılay gibi kurumlarımızla ne kadar gurur duysak az olduğunun açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da Kızılayın hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı bölgelerinde önemli insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü kaydetti.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil ise ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini dile getirerek, "Geçmişimizin hafızası olan kıymetli büyüklerimiz ile geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın mimarı olacak değerli yavrularımızı ve öğrencilerimizi aynı sofrada buluşturmak istedik. Bir şehirde büyüklerin duası, gençlerin umudu ve insanların birbirine uzanan eli varsa, orada iyilik de bereket de eksik olmaz." dedi.

Otelin bağlı olduğu şirketler grubunun genel müdürü Hamza Yıldız ise paylaşmanın önemine değinerek, "Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. Bugün aynı sofrada buluşmanın, ekmeğimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Programda Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi. ???????

Programda Vali Dallı tarafından Yıldız'a, Milletvekili Uluay tarafından da kentteki alışveriş merkezinin genel müdürü Dilaver Güngör'e plaket verildi.