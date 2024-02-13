Kastamonu'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Kastamonu\'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve trafik polisleri tarafından Devrekani Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda trafik kuralları ile ilgili eğitim düzenlendi. Okuldaki 66 öğrenciye 'karşıdan karşıya geçiş', 'yayaların uyması gereken kurallar', 'emniyet kemeri kullanma' ve 'okul servis araçlarına inip binme kuralları' konuları görsel ve uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrencilere trafik kuralları ile ilgili çizgi film de izletildi.

13.02.2024 16:53
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve trafik polisleri tarafından Devrekani Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda trafik kuralları ile ilgili eğitim düzenlendi.

Okuldaki 66 öğrenciye "karşıdan karşıya geçiş", "yayaların uyması gereken kurallar", "emniyet kemeri kullanma" ve "okul servis araçlarına inip binme kuralları" konuları görsel ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrencilere trafik kuralları ile ilgili çizgi film de izletildi.

Kaynak: AA

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