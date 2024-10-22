Kastamonu'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

22.10.2024 19:17
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Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki ve tütün satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, kent merkezinde tespiti yapılan bir ikamette gerçekleştirilen aramada 20 litre etil alkol, 4 şişe sahte viski ile 5 şişe sahte rakı ele geçirildi.

1 kişi gözaltına alındı.

KOM ekipleri tarafından bir diğer adrese düzenlenen baskında da 19 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu - Son Dakika

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