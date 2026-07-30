Kastamonu'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
Çatalzeytin'de devrilen taş yüklü kamyonun sürücüsü hafif yaralandı, hayati tehlikesi yok.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. (26) idaresindeki 37 ACJ 795 plakalı taş yüklü kamyon, Hamidiye köyü Karamanlar mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü A.D, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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