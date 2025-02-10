Kastamonu'da Kar Manzarası Dronla Görüntülendi

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Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası oluşan manzara dronla görüntülendi.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti.

Ortasökü köyü ile 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi arasında yoğunlaşan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 2 greyder, 1 yükleyici, 1 rotatif ve 5 kar bıçaklı kamyon ve tuzlama aracıyla karla mücadeleye devam ediyor.

Karın ağırlığını taşıyamayarak zarar gören enerji nakil hatlarının onarılması için Başkent EDAŞ ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ulaşımın güç olduğu noktalarda soğuk ve kar yağışına rağmen zor yolları aşan ekipler, mahalle ve köyleri yeniden aydınlatmak için kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Kışın zorlu şartlarına rağmen kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu. Yaralıgöz Geçidi'ndeki karla buluşan ormanlar dronla görüntülendi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, kar yağışının yer yer kuvvetli olmak üzere 15 Şubat'a kadar devam etmesinin beklendiğini kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta 3 ila -5 derece arasında seyretmesinin öngörüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, kış şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.