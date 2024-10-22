Kastamonu'da Kar ve Sonbahar Bir Arada - Son Dakika
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Kastamonu'da Kar ve Sonbahar Bir Arada

Kastamonu'da kar yağışı, sonbaharın renkleriyle birleşerek doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti.

22.10.2024 11:47
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Kastamonu'da ağaçların sonbaharın renklerine bürünmeye başladığı dönemde etkili olan kar yağışı, doğanın farklı güzelliklerini tek karede görme imkanı sundu.

Yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentte kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerdeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Ormanların eteklerindeki sonbaharın renklerine bürünen ağaçlarla karla kaplı ağaçlar iki mevsimi bir araya getirdi.

Beyaz ile sarı ve turuncunun tonlarının aynı karede görülmesi doğa fotoğrafçıları ve vatandaşları bölgeye çekti.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ekim ayında Yaralıgöz Dağı'nda sonbahar fotoğrafı çektiğini belirtti.

Bu yıl doğanın sürpriz yaptığını ifade eden Keleş, şunları dile getirdi:

"Normalde sonbaharın güzelliklerini fotoğraflamak için geliyorduk. Mevsim bize öyle güzel sürpriz yaptı ki yapraklar daha sararmadan, sonbaharın güzel renkleri demlenmeden üzerine kar yağdı. Bu, biz doğa fotoğrafçıları için bulunmaz bir fırsat yarattı. Biz de ilk fırsatta Yaralıgöz'e gelerek bir tarafımızda kış, diğer tarafımızda sonbahar doğanın bize sunduğu bu harika renkleri, bu harika manzarayı fotoğrafladık."

"Yaralıgöz, üzerindeki karlar, eteğindeki ormanlarla bembeyaz haliyle ressamın tablosunu yansıtıyor"

Vatandaşları manzarayı görmeye davet eden Keleş, "Yaralıgöz, üzerindeki karlar, eteğindeki ormanlarla bembeyaz haliyle ressamın tablosunu yansıtıyor. Hemen eteklerinde bulunan köylerde ise meyve ağaçları ve yaprağını döken ağaçlarda sonbaharın renkleri olmakta. Bugün çok şanslıyız ki iki mevsimi bir arada yaşayabiliyoruz." diye konuştu.

Devrekani ilçesi Kuz köyünde ikamet eden Ufuk Türkmen ise kışın erken geldiğini söyledi.

Ürünlerinin tarlada kaldığını anlatan Türkmen, "Elma topluyorduk, patates topluyorduk ürünler tarlada kaldı. Karı seviyoruz ama zorlukları da oluyor. Kar da yağsa kış da olsa memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kar ve Sonbahar Bir Arada - Son Dakika

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