Kastamonu\'da Kar Yağışı Etkisini Artırdı

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Kastamonu kent merkezinde kar etkisini artırdı.
Sabah saatlerinde yoğunlaşan kar nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte tarihi alanların karla birleşen görüntüsü fotoğraf karelerine yansıdı.
Karın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri yolları açık tutmaya çalışırken polis ekipleri de vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
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