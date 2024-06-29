Kastamonu'da kavga sonucu silahla vurulan kardeşlerden biri öldü, 4 zanlı gözaltına alındı

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Kastamonu'da, iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten birinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Kentte iki grup arasında çıkan kavga sırasında silahla vurulan kardeşlerden Özgür Uzun'un ölmesi, Sait Ali Uzun'un yaralanmasıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, olayla ilgili Ö.Y'yi suç aleti tabancayla yakaladı.

Ö.Y, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri daha sonra Y.Y, A.Y. ve Ö.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Y.Y, A.Y. ve Ö.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rauf Denktaş Caddesi'nde, dün iki grup arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Özgür Uzun (18) ile ağabeyi Sait Ali Uzun (25) tabancayla ateş edilerek vurulmuş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun kurtarılamamıştı.