Kastamonu'da Kaymakamlar Toplantısı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaymakamlar Toplantısı

Vali Dallı, kaymakamlarla toplantıda yangın riski ve diğer önemli konuları değerlendirdi.

21.11.2024 18:46
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında "Kaymakamlar Toplantısı" yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda vali yardımcıları ile kaymakamların katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda il ve ilçelerin gündemi değerlendirildi.

Toplantıda nüfus cüzdanlarının yeni kimlik kartları ile değiştirilmesi, metruk binaların elektriğinin kesilmesi, uyuşturucu ile mücadele, tasarruf tedbirleri, Evsizlere Konaklama Projesi, doğrudan temin yöntemi, dilencilik ile mücadele, kamu araçlarının usulüne uygun kullanılması, aracı, takipçi ve hasar danışmanlık şirketleriyle kişisel veri paylaşılmaması konuları da görüşüldü.

Vali Dallı, toplantıda yaptığı konuşmada, köy yangınlarıyla mücadele konusuna dikkati çekti.

Kaymakamlara köy yangınları konusunun üzerine önemle durmaları talimatını veren Dallı, "Havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla soba kullanımın artması, ocakların kullanılmaya başlaması köylerimizde yangın riskini artırıyor. Kaymakamlarımızdan özellikle ziyaret ettikleri köy ve yerleşim yerlerinde hemşehrilerimizi bu konuda bilgilendirmelerini istiyoruz. Baca temizliklerinin rutin ve kontrollü bir şekilde yapılması, sobaların yakımı aşamasında parlayıcı maddeler kullanılmaması ve oda içerisinde etrafa kıvılcım saçmaması gibi konularda dikkatli ve tedbirli olmak son derece önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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