Kastamonu'da KOD 37 Projesi Tanıtıldı
Kastamonu'da KOD 37 Projesi Tanıtıldı

16.03.2026 14:10
KOD 37 Mobil Uygulama Geliştirme Projesi tanıtıldı, 30 öğrenciye kodlama eğitimi verilecek.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen "KOD 37 Mobil Uygulama Geliştirme Projesinin" tanıtım toplantısı yapıldı.

Kastamonu Halk Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda sunumlara zaman zaman robot "ADA7" de eşlik etti.

Saat Teknoloji iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında lise düzeyindeki 30 öğrenciye 10 hafta boyunca kodlama eğitimi verilecek. Proje kapsamında öğrencilerin teknolojiyi tasarlayan gençler olarak yetişmesi hedefleniyor.

Vali Meftun Dallı açılışta yaptığı konuşmada, telefonlarda kullanılan bir uygulama, bir oyunun ya da hayatı kolaylaştıran bir dijital çözümün arkasında, hayal kuran, merak eden ve çok çalışan insanların olduğunu söyledi.

Proje hakkında konuşan Dallı, "İçinde yaşadığımız çağ, bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği ve hayatın her alanını şekillendiren en güçlü araçlardan biri haline geldiği bir çağdır. Ancak önemli olan, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, onu üreten, geliştiren ve yön veren bireyler yetiştirebilmektir. Günümüzde dünyada fark oluşturan toplumlar, teknolojiyi sadece kullanan değil, onu geliştiren, tasarlayan ve üreten toplumlardır." dedi.

"Doksanlı yıllarda bilimi teknolojiyi Batılılar, Japonlar yapar biz böyle bir şeyi beceremeyiz" diye bir algı olduğunu ifade eden Dallı, şunları kaydetti:"

"Bugün bakıyoruz ki bizim bilim insanlarımız, bizim gençlerimiz neler başarıyorlar. Savunma sanayisinden sağlığa, yapay zekadan otomotive her alanda dünyanın imrenerek baktığı bilimsel ve teknolojik başarılar elde ediyorlar. Artık teknolojik gelişmeleri uzaktan izleyen, ihtiyaç duyduğunda ithal etmek zorunda olan bir Türkiye yok, teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye var. Bugün artık biliyoruz ki bizim bilim insanlarımız, bizim gençlerimiz, uçak da yapar, SİHA da yapar, uydu da yapar, yapay zeka teknolojisine de yön verir, tıp alanında da çığır açar. Bizler de devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin potansiyeline sonuna kadar inanıyor ve sizlerin önünü açacak her türlü çalışmayı desteklemeye devam ediyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, teknoloji tasarlamanın önemine değinerek, "Biz bugün burada sadece teknolojiyi kullanmayı ya da teknolojiyi konuşmayı değil, insanlığın yeni düşünce sistemini, bu sistem içindeki üretim gücünü ve geleceğin nasıl tasarlanacağını konuşacağız. Bugün elimizde bulunan akıllı telefonlarımızın, sağlık sistemimizin, savunma sanayimizin ve daha pek çok teknolojik gelişmenin arkasında güçlü bir mimar bulunmaktadır. Bu güçlü mimar ise kodlar ve algoritmalardır. Dünya üzerinde söz sahibi ülkelere baktığımızda, yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, algoritmalar geliştiren ve kod yazan ülkelerin öne çıktığını görmekteyiz. Biz de inanıyoruz ki ülkemiz, siz gençlerimiz sayesinde üreten, tasarlayan ve geliştiren bir ülke olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin tanıtım filmi izlendi.

Program, DOF Robotics Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan'ın proje hakkındaki sunumunun ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Kastamonu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
