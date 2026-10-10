Kastamonu'da Köklerden Bilime Bilim Şenliği 35 atölyeyle 12 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Köklerden Bilime Bilim Şenliği 35 atölyeyle 12 bin kişiyi ağırladı

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Köklerden Bilime Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında Kastamonu'da sona erdi. Şenlik kapsamında Atatürk Spor Salonu'nda kurulan 35 atölye 3 gün boyunca yaklaşık 12 bin öğrenci ve veliyi ağırladı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Köklerden Bilime Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği" sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte öğrencilerin hazırladığı bilimsel projelerin yanı sıra AFAD araçları, polis otobüsü, ve deprem simülasyon aracı da tanıtıldı. Yeşilay, Kızılay ve emniyet görevlileri kurumları hakkında bilgiler verdi.

Şenlikte yer alan 35 atölye çalışmasına 3 gün boyunca yaklaşık 12 bin öğrenci ve veli katıldı. Katılımcılar, interaktif bilim uygulamalarının yanı sıra tasarım, deney, robotik ve kodlama etkinliklerinden yararlandı.

Bilim Şenliği'nde uzman olarak görev yapan Cihan Gülgün, AA muhabirine çok güzel bir şenliği geride bıraktıklarını söyledi.

Perşembe günü başlayan şenliği 3 gün boyunca 12 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Gülgün, "2 gün boyunca okullarımızdan öğrencilerimiz geldi. Her bir atölyede farklı çalışmalara katılarak birçok bilimsel çalışmaya şahit oldular. Velilerimiz de çocuklarımıza eşlik etti. Onlardan da çok olumlu dönüşler aldık." dedi.

Bu tür etkinliklerin gençleri bilimsel çalışmalara yönlendirdiğini kaydeden Gülgün, "Çocuklarımızın ufkunu geliştirecek bu etkinlikler, onların gelecekte yeni keşifleri gerçekleştirmelerinin yolunu açacak. O nedenle bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bize bu desteği veren herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Köklerden Bilime Bilim Şenliği 35 atölyeyle 12 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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