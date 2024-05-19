Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı - Son Dakika
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Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı

Kastamonu\'da komandolar zeybek oynadı

Kastamonu'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı töreninde, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri zeybek oynayarak gösteri sundu. Komandoların silahlarıyla yaptığı gösteri sonunda Türk bayrağı açıldı ve zeybek oynandı. Gösteri büyük beğeni topladı.

19.05.2024 14:04
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Kastamonu'da komandolar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında zeybek oynadı.

Gazi Stadyumu'nda düzenlenen törende Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri gösteri sundu.

Komandolar, "Her Türk asker doğar", "Mustafa Kemal Atatürk", "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Jandarma her zaman her yerde" diyerek silahlarıyla gösteri yaptı.

Gösterinin sonunda komandolar tarafından Türk bayrağı açıldı.

Komandolar daha sonra zeybek oynadı. Komandoların gösterisi beğeni topladı.

Kaynak: AA

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