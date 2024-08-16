Kastamonu\'da komşu kavgası: 1 kişi bıçakla öldürüldü

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KASTAMONU'nun Cide ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos günü Kastamonu Cide Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Aynı binada yaşayan komşu aileler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yılmaz Fayiz önce Cide Devlet Hastanesine, daha sonra ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yılmaz Fayiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan kavga sonrası gözaltına alınan 2 aileden 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ç., ve Ş.K. tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.