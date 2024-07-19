Kastamonu'da Köy Yangınları: Bin 388 Ev Yanmış, 42 Kişi Hayatını Kaybetmiş - Son Dakika
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Kastamonu'da Köy Yangınları: Bin 388 Ev Yanmış, 42 Kişi Hayatını Kaybetmiş

Kastamonu'da 2010 yılından beri çıkan köy yangınlarında bin 388 ev kullanılamaz hale gelirken 42 kişi yaşamını yitirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, köy ve ev yangınlarının önlenmesi amacıyla eğitim çalışması başlatıldığı belirtildi. Köylerdeki yangınların ana nedeninin elektrik tesisatı kaynaklı olduğu vurgulandı ve önleyici tedbirlerin alındığı ifade edildi.

19.07.2024 17:05
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Kastamonu'da 2010 yılından beri çıkan köy yangınlarında bin 388 ev kullanılamaz hale gelirken 42 kişi yaşamını yitirdi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, köy ve ev yangınlarının önlenmesi amacıyla valilik koordinesinde eğitim çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Kastamonu'nun dağınık bir yerleşim alanına sahip olduğu belirtilen açıklamada, "13 bin 096 kilometre kare alan üzerinde bin 54 köyü ve bağlıları ile birlikte 3 bin 5002den fazla yerleşim birimine sahiptir. Yüzeyinin yüzde 70'i ormanlarla kaplı olan İlimizde köylerimizin yaklaşık yüzde 90'ı orman köyüdür. Geleneksel ahşap mimarisine sahip bitişik nizama yakın evler, köylerimizin yaygın yerleşim tipini oluşturmaktadır. Ahır, samanlık, kuruluk, ambar gibi müştemilat arazi sınırlaması nedeniyle köy evlerine de yakındır. Evlerimizde kurulan elektrik iç tesisatlarının yüzde 90'ından fazlası 1975'li yıllarda kurulmuş olup, priz, kablo, sigortaları gibi bileşenleri eski olup, hayat koruma üniteleri de bir çok evde bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İtfaiye raporlarına göre köylerdeki yangınların ana nedeninin elektrik tesisatı kaynaklı olduğu vurgulanan açıklamada, "Yangınların ana nedenlerinde elektrik kontağı yüzde 58, soba ve baca yangınları yüzde 18, diğer sebepler yüzde 15, kuru ot yakılması yüzde 5 ve yıldırım düşmesi yüzde 3 olarak tespit edilmiştir. Her yıl ortalama 80 köy (konut) yangını ile karşılaşılmaktadır. Bu sürede 561 köyde en az 1 kez yangın meydana gelmiş, köylerin yüzde 53'ü bu afeti yaşamıştır. Köylerde geçici-yazlıkçı ikamet edilen boş ev sayısı fazladır. Boş veya metruk evlerde, kabloların kemirgenler tarafından yenmesinden dolayı oluşan ark kaynaklı elektrik tesisatından başlayan yangınlar sıklıkla görülebilmektedir." belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Köylerde hidrant, su deposu, vana, yangın dolabı az sayıdadır. Önleyici tedbirler kapsamında İl Özel İdaresince köylerimizde 380 yangın valfi, 99 dolap ve 100 hortum verilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü marifetiyle 263 tanker orman köylerimize dağıtılmıştır. 6 kilogramlık bin yangın tüpü yine bu süreçte İl Özel İdaresi ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü vasıtasıyla köylerimize dağıtılmıştır. ORKÖY iç tesisat yenileme projesi ilimizde yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Köy Yangınları sivil mimariyi yok etmektedir. Geleneksel Kastamonu köy evlerinin içerdiği kültürel doku bu yangınlarda yok olmaktadır. Son 14 yılda bin 388 ev yanmış 42 kişi hayatını kaybetmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Köy Yangınları: Bin 388 Ev Yanmış, 42 Kişi Hayatını Kaybetmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Köy Yangınları: Bin 388 Ev Yanmış, 42 Kişi Hayatını Kaybetmiş - Son Dakika
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