Kastamonu'da Köy Yolu Açıldı, Sevinç Davul Zurna İle Kutlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Köy Yolu Açıldı, Sevinç Davul Zurna İle Kutlandı

Kastamonu'da kapanan 631 köy yolu açıldı. Pınarbaşı'nda operatör, davul zurna ile karşılandı.

28.11.2024 19:22
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Köylerinin yolunu açan iş makinesi operatörünü davul, zurnayla karşıladılar

Kastamonu'da şu ana kadar kardan kapanan 631 köyün yolu ulaşıma açıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 631 köy yolu açıldı. Pınarbaşı ilçesinde ise yolları ulaşıma açılan vatandaşlar, iş makinesi operatörünü davul ve zurna ile karşıladı.

Kastamonu'da hafta sonu itibariyle etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından mesai gözetmeksizin çalışmalar sürüyor. Karla mücadele çakışmaları çerçevesinde, şu ana kadar Ka631 köyün yolu ulaşıma açıldı. Ekipler, Azdavay ilçesinde kapalı durumda bulunan 12 köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürülüyor.

Öte yandan Kastamonu'da en yüksek kar kalınlığı 58 santimetre olarak Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyünde ölçüldü. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde de mevsimin ilk karı 32 santimetreye kadar ulaştı.

Yağışların devam ettiği il merkezi ve ilçelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi hazırlıklarını tamamlayarak tedbirlerini sürdürüyor.

Yollarının açılmasını davul, zurnayla kurtadılar

Öte yandan, Pınarbaşı ilçesinde yolu ulaşıma kapanan Urva köyü Hatip Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yollarını yeniden ulaşıma açan Kastamonu İl özel İdaresi personelini davul ve zurna ile karşıladı. Davul, zurna sesini gören iş makinesi operatörü, aracından inerek vatandaşların sevincine ortak oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Köy Yolu Açıldı, Sevinç Davul Zurna İle Kutlandı - Son Dakika

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