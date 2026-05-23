Kastamonu'da Kurban Bayramı Denetimleri Artırıldı

23.05.2026 11:24
Kastamonu'da Kurban Bayramı öncesi güvenlik ve sağlık denetimleri artırıldı, 485 emniyet ve 2653 jandarma görevde.

Kastamonu'da Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin artırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatili ve bayram dolayısıyla vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı için çalışmaların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Kent genelinde yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, 404'ü trafik personeli olmak üzere 485 emniyet, 2 bin 653 jandarma personelinin 24 saat esasıyla görev başında olacağı aktarıldı.

Açıklamada, insan ve araç yoğunluğunun artış gösterebileceği bölgelerde güvenlik tedbirlerinin artırılacağına dikkat çekilerek, "Meydanlar, otobüs terminalleri, mezarlıklar, alışveriş merkezleri ile yoğunluk olan bölgelerde ve bayram namazı vaktinde büyük camilerde güvenlik tedbirleri artırılacak. İl merkezindeki kavşaklar, kalabalık caddeler ve otobüs terminalinde, ayrıca şehirler arası yolların Kastamonu geçiş güzergahlarındaki ekip ve devriyeler yoğunlaştırılacaktır. Kara yolu ve trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başta hız kontrolü ile emniyet kemeri olmak üzere denetimler sıklaştırılacaktır." denildi.

"Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin" kesintisiz sürdürebilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, 43 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda günde 129 sağlık personelinin, 112 Acil Çağrı Merkezindeki Sağlık Komuta Kontrol Merkezinde ise her gün 2'si doktor olmak üzere toplam 6 sağlık personeli 24 saat esasıyla görevlerini sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda bayram tatili boyunca 3 kişilik sağlık ekibinin gündüz hazır bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

Kurban satış ve komisyonca belirlenen kurban kesim alanlarında çalışmalarının yoğunlaştıracağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu alanlarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz denetimlerini sürdürecek, gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Denetimlerimizin tüm amacı vatandaşlarımızın sevdiklerine huzur içinde kavuşmalarını ve bayram sevincini en güzel şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Vatandaşlarımızın canı, huzuru ve güvenliği için bayram tatili ve bayram süresince kolluk kuvvetlerimiz vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanlarında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başında olacaktır. Güvenliğiniz, sağlığınız ve huzurunuz için görev başında olacak tüm personelimize teşekkür ediyor, Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyoruz."

Kaynak: AA

