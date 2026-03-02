Kastamonu'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı - Son Dakika
Kastamonu'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı

02.03.2026 14:34
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği sergi, Ramazan boyunca 6 şehirde ziyaret edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Kastamonu'da "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" düzenlendi.

Ramazan boyunca 6 şehirde ziyaretçilerle buluşacak sergi, Erzurum ve Tokat'ın ardından Kastamonu'da ziyaretçilerine kapılarını açtı.

23 Ağustos Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen, 99 vakıf eseri ve kutsal emanetin yer aldığı serginin açılışı öncesinde, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Meftun Dallı, programın açılışında yaptığı konuşmada, serginin, medeniyetin ruhunu ve vakıf kültürünün asırlara yayılan anlayışını yansıttığını belirterek, "Kutsal emanetlerin milletimize intikali, yalnızca tarihi bir hadise değildir. Aynı zamanda büyük bir sorumluluğun, ağır ama şerefli bir vazifenin de üstlenilmesidir. Bu emanetler, İslam'ın, Müslümanların ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumların hamisi olmanın bir nişanesi mesabesindedir." dedi.

Kastamonu'nun tarih boyunca ilmin ve irfanın önemli merkezlerinden biri olduğunu anlatan Dallı, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi sınırlarının içerisinde değil, bütün gönül coğrafyamız ve bütün mazlum milletler için politikalar üretmekte, onların yanında olmaktadır. Bugün dünyanın her yerine eli uzanan bir Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Bu anlayış, geçmişten bugüne uzanan bir medeniyet sürekliliğinin ifadesidir. Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, işte bu büyük tarihi mirası ve sorumluluk bilincini hatırlatan kıymetli bir organizasyondur. Sergimizde yer alan eserler, inancımızın ve medeniyet tasavvurumuzun somutlaşmış halidir. Bu eserler bize şunu hatırlatmaktadır, medeniyetler yalnızca maddi güçle değil, merhametle, adaletle ve hayırla yükselir."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, "Kastamonu'da böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için ayrıca gurur duyuyorum. Çünkü ülkemizde bu sergi 6 ilde düzenleniyor. Bunlardan birinin de Kastamonu olması gerçekten bizim için çok kıymetlidir." diye konuştu.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper de vatandaşları sergiye davet etti.

Vakıf medeniyetinin, paylaşmanın, korumanın ve emanete sahip çıkmanın adı olduğunu dile getiren Alper, "Bu topraklarda iyilik kalıcı hale gelmiş, merhamet kurumsallaşmıştır. Ramazanın manevi huzurunun vakıf geleneğimizin inceliğiyle buluştuğu bu müstesna günlerde, gönül coğrafyamızın güzel şehri Kastamonu'da böylesi anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Hami Çelik ise "Burası anlatılmaz, yaşanır. Çok güzel bir duygu. Buraya getirenden Allah razı olsun. Görmediğimiz şeyleri gördük. Çok güzel bir duygu." dedi.

Hanönü ilçesinden gelen 7. sınıf öğrencisi Irmak Eflel de "Din dersimizde hep görüyorduk ve burada da görmek çok güzeldi. Burada içimiz heyecan doluydu." diye konuştu.

Serginin açılışına, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, bugün ve yarın 11.00-23.00 saatlerinde açık olacak.

"Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", Kastamonu'nun ardından Sivas, Malatya ve Kayseri'de vatandaşlarla buluşacak."

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu, Etkinlik, Turizm, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

