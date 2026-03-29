Kastamonu'da Kuvvetli Yağış ve Kar Beklentisi

Kastamonu'da yerel kuvvetli yağışların iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 29 Mart Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Cide, Şenpazar, Pınarbaşı, Azdavay, Daday ilçelerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olması beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklığının düşeceği iç ve yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

30 Mart Pazartesi günü etkisini yitireceği belirtilen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.