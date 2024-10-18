Kastamonu'da Mantar Ekmeği Dönemi - Son Dakika
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Kastamonu'da Mantar Ekmeği Dönemi

Ağlı ilçesindeki restoran, bu yıl bol mantar ile etli ekmeği 'mantarlı' olarak sunmaya başladı.

18.10.2024 13:48
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir restoran bu sene mantar çok olunca Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinden etli ekmeği "mantarlı" yaptı.

Havaların yağışlı ve sıcak gitmesine bağlı olarak bu yıl Kastamonu'da doğada bolca bolet, sığır dili, borazan ve kanlıca türü mantar yetişti.

Ağlı ilçesinde bir restoran Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinden Daday etli ekmeğini mantarlı yapmaya başladı.

Restoranın pide ustası Mesut Çırıkçı, AA muhabirine, 25 yıldır restoranlarda çalıştığını söyledi.

Ağlı ilçesinin etinin meşhur olduğuna işaret eden Çırıkçı, "Buna balı olarak da et yemeklerimiz meşhur. Bu sene yağış çok olduğunda mantar da bol oldu. Mantar döneminde bu bölgede doğal yetişen kanlıca mantarımız var. Kanlıca mantarı çok lezzetli bir mantar. Kanlıca mantarından etli ekmeği farklı şekilde yapıyoruz. Bir lezzet katmaya çalışıyoruz. Seviliyor, tutuluyor. Ben kendi başıma günde 2 sefer yapıp yiyorum. Sunduğum şekilde de çok beğeniliyor." diye konuştu.

İçi mantardan hazırlanıp odun ateşinde pişiriliyor

Çırıkçı, mantarlı ekmeğin yapılışı hakkında şu bilgileri verdi:

"Mantarlı ekmeğin içini hazırlarken hafif tereyağı, soğan, biber, tuz ve küçük küçük doğranmış mantar katıyoruz. Etli ekmek gibi büyük yapıyoruz. Ardından taş fırına sunup odun ateşinde pişiriyoruz. Sunduğumuz şekilde beğeni topladı."

Müşterilerden Derya Kocabaş ise "Buraya severek geliyorum. Özellikle etli ekmek, pide çeşitleri yiyorum. Son dönemde çıkan mantarlı ekmeği de çok severek yedim. Burada kanlıca mantarı çok oluyor. Çok olduğu için değerlendiriyorlar. Bunlardan biri de mantar ekmeği." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Mantar Ekmeği Dönemi - Son Dakika

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