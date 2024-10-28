Kastamonu'da Meme Kanseri Taramaları Başarıyla Devam Ediyor

Güncel

Kastamonu'da yapılan kontroller sırasında meme kanserine yakalandığı tespit edilen kadınlar erken teşhis sayesinde sağlıklarına kavuşuyor.

Kent genelinde 2024 yılı içerisinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde 5159 kadına meme kanseri taraması yapıldı. Bu kadınlardan 336'sı bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edildi. 16 hastaya ise meme kanseri teşhisi konularak erken evrede tedavilerine başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emire Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim ayının "Meme kanseri farkındalık ayı" olduğunu belirtti.

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Er, "Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanmakta. Kanser çağımız hastalığı haline geldi ve kanserde erken teşhis çok önemli. O yüzden erken teşhis yapabilmek için bizler tarama programları yürütüyoruz. KETEM birimlerinde, ilçelerimizde, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde, Aile Hekimliği Birimlerimizde kanser taramalarına vatandaşlar kolaylıkla ulaşabilirler." dedi.

Kadınlarda 40-69 yaş arasına iki yılda bir meme kanseri taraması yaptıklarını ifade eden Er, şunları söyledi:

"Biz kişilere 20 yaşından sonra ayda bir kere kendi kendine meme muayenesi yapmayı öneriyoruz. Kendi kendine meme muayenesini öğrenmek için, Toplum Sağlığı Merkezlerine, KETEM'lere ve aile hekimlerine başvurabilirler. Bunun dışında klinik meme muayenesi öneriyoruz. İlimiz genelinde bizim üç noktada mamografi taramalarımız yapılıyor. İnebolu ve Tosya ilçelerimiz ile merkez KETEM'de taramalarımız devam ediyor. Kanser erken teşhis edildiğinde özellikle meme kanseri yüzde 90'ın üzerinde sağ kalım hatta daha fazla sağ kalım sağlanıyor. Erken teşhis hayat kurtarır."

Meme kanserine yakalanan Makbule Çolakoğlu da Kur'an Kursuna gittiği sırada KETEM'den eğiteme geldiklerini söyledi.

Eğitimin ardından kendinin de meme kanserine yakalanabileceğini düşündüğünü ifade eden Çolakoğlu, "Meme kanseri için takip ederken ufak bir sertlik buldum. Devlet hastanesine genel cerraha gidecektim. Onu beklemeden dedim KETEM'e gideyim. Orada muayene oldum. Aynı gün içinde muayenem oldu, mamografim çekildi. Beni devlet hastanesine gönderdi. Kansersin dediler ama hani ne kadar önce başladı ne oldu bilmiyorduk. Ama başındaymışım Allah'a şükür. 16 kemoterapi yazmışlardı. Bir tanesi kaldı. Her çarşamba alıyorum. Kitlem eridi, Allah'a şükür hiç kalmadı." diye konuştu.

Neriman Er ise Azdavay'da ilçesinden Belediye tarafından KETEM'e getirilerek taramalarının yapıldığını söyledi.

Tarama sırasında meme kanseri şüphesiyle hastaneye sevke edildiğini anlatan Er, "Genel cerrahta ultrason çekildi. Ultrasonda hastalığım belli oldu. Bir buçuk yıl oldu. Şu anda iyiyim. Üç aylık kontrolüm var." ifadelerini kullandı.

Dr. Şerife Betül Soylu da vatandaşları kanser taramalarını yaptırmak için KETEM'e beklediklerini kaydetti.