Kastamonu'da meslek lisesi öğrencileri ilk etapta 100 takım sıra ve masayı yeniliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da meslek lisesi öğrencileri ilk etapta 100 takım sıra ve masayı yeniliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'daki Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldaki yıpranmış sıra ve masaları yeniliyor. Binden fazla sıra ve masanın bulunduğu okulda ilk etapta 100 takım yenilenirken, emek dışında maliyetin yok denecek kadar az olduğu belirtildi.

Kastamonu'da meslek lisesi öğrencileri, okullarındaki yıpranmış sıra ve masaları yenileyerek yeniden kullanıma kazandırıyor.

Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri öğretmenleriyle okuldaki eski sıra ve masaları yeniliyor.

Binden fazla sıra ve masanın bulunduğu okulda ilk etapta 100 takım yenilenirken, öğrenciler bu çalışmayla hem mesleki beceri kazanıyor hem de okula ekonomik katkı sağlıyor.

Okul müdürü Mehmet Şükrü Bayraktar, AA muhabirine, okullarında birçok alanda üretim faaliyetinin sürdüğünü söyledi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı'nın faaliyetlerinden bahseden Bayraktar, "Okulumuzda yıpranmış sıraları tekrar temiz bir şekilde okulumuza kazandırmak için zımparadan geçirip orijinal haline döndürüyorlar. Sıralar emekle yeni gibi oluyor." dedi.

Okulun bir fabrika gibi çalıştığını ifade eden???? Bayraktar, şunları kaydetti:

"Okulumuzun bütün masa ve sıraları yenilenecek. İlk olarak 100 takım masamızı temizlikten geçiriyoruz. Öğrenciler eğitimin içinde hem beceri kazanırken hem de kendi masalarını yenilemiş oluyorlar. Sürekli yeniyi alıp kullanmak en kolay yolu. Ancak bir masa sıranın maliyeti yaklaşık 7 bin lira civarında. Emek haricinde maliyet yok denecek kadar az. Bu ekonomik olarak ciddi bir girdi sağlıyor okulumuza. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emek veren teknisyenlerimize teşekkür ediyoruz."

Öğrencilerden Şükrü Eray Sancaktar ise 2 yıldır mobilya bölümünde eğitim gördüğünü söyledi.

Bu yıl eski sıra ve masaları yenilemeye başladıklarını anlatan Sancaktar, "Sıraların üstüne zımpara atıyoruz. Kenarlarını düzeltiyoruz. Sıralarımız yepyeni bir hal alıyor. Eski sıralar kullanım açısından kötü oluyor. Ders çalışırken bir hevesimiz kalmıyor. Bu yüzden yapıyoruz." diye konuştu.

Sancaktar, sıra ve masaları yenilerken emek harcadıklarını ve bu nedenle yaptıkları işin daha anlamlı olduğunu belirterek, "Eskiden kirlettiğimiz sıraları kirletmemeyi öğrendik. Emeğimizin ne kadar zor olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Anadolu LisesiMeslek LisesiKastamonuEkonomiEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri 7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
11:41
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:24
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:44
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:53:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Kastamonu'da meslek lisesi öğrencileri ilk etapta 100 takım sıra ve masayı yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei